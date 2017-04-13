Рада тимчасово заборонила банкрутство державних шахт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Верховна Рада тимчасово, до 1 січня 2019 року, заборонила банкрутство державних шахт. Парламентарі 229 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
“Причиною появи цього законопроекту стала нагальна необхідність захистити державні підприємства від блокування роботи шахт та їх штучного доведення до банкрутства. У зв’язку з цим пропонується встановити перехідний період — до 1 січня 2019 року, протягом якого діятиме заборона на здійснення виконавчого провадження та арешту рахунків державних вугледобувних підприємств”, — пояснив автор законодавчої ініціативи народний депутат Михайло Бондар.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, на сьогодні держшахти мають великі борги за електроенергію (5,2 млрд грн), не отримують з бюджету достатньо фінансування для покриття високої собівартості видобутку вугілля і, як результат, не можуть повною мірою фінансувати заходи з техніки безпеки.
“У разі відсутності законодавчого акту про заборону порушення справ про банкрутство цих підприємств у подальшому буде здійснюватися масове накладання арештів на виділені бюджетні кошти, призначені на виплату заробітної плати шахтарям, а також на кредит в розмірі 1 млрд грн на технічне переоснащення вугільного виробництва”, — зазначається у пояснювальній записці.
Також у ній вказується, що за час дії заборони процедури банкрутства Міністерство енергетики та вугільної промисловості зможе якісно підготувати визначені ним державні шахти до приватизації і модернізувати існуючий фонд для виходу держпідприємств на самоокупність.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував тимчасово ввести мораторій на банкрутство українських шахт.