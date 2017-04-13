Рада временно запретила банкротство государственных шахт

“Причиной появления этого законопроекта стала насущная необходимость защитить государственные предприятия от блокировки работы шахт и их искусственного доведения до банкротства. В связи с этим предлагается установить переходный период — до 1 января 2019 года, в течение которого будет действовать запрет на осуществление исполнительного производства и ареста счетов государственных угледобывающих предприятий”, — пояснил автор законодательной инициативы народный депутат Михаил Бондарь.

Согласно пояснительной записке к документу, на сегодня госшахты имеют большие долги за электроэнергию (5,2 млрд грн), не получают из бюджета достаточно финансирования для покрытия высокой себестоимости добычи угля и, как результат, не могут в полной мере финансировать мероприятия по технике безопасности.

“В случае отсутствия законодательного акта о запрете возбуждения дел о банкротстве этих предприятий в дальнейшем будет осуществляться массовое наложения арестов на выделенные бюджетные средства, предназначенные на выплату заработной платы шахтерам, а также на кредит в размере 1 млрд грн на техническое переоснащение угольного производства”, — отмечается в пояснительной записке.

Также в ней указывается, что за время действия запрета процедуры банкротства Министерство энергетики и угольной промышленности сможет качественно подготовить определенные им государственные шахты к приватизации и модернизировать существующий фонд для выхода госпредприятий на самоокупаемость.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Владимир Гройсман предложил временно ввести мораторий на банкротство украинских шахт.