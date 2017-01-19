Рада сьогодні розгляне питання виключення Н.Савченко з комітету з нацбезпеки - нардеп

"Думаю, що сьогодні. Це питання зараз уже знаходиться на вирішенні у спікера Верховної Ради. Він отримує порядок денний, ставить на голосування постанови і законопроекти", - сказав І.Винник, відповідаючи на запитання, коли парламент розгляне постанову про виключення народного депутата Надії Савченко з персонального складу комітету з питань небезпеки і оборони.

Нардеп впевнений, що у парламенту вистачить голосів для ухвалення цього рішення.

І.Вінник також пояснив, що згідно з висновком комітету ВР з питань регламенту відкликання членів комітету може бути здійснено за особистою заявою нардепа, за поданням регламентного комітету та за ініціативою спікера ВР.

"Якщо сьогодні спікер ВР внесе профільну постанову від суб'єктів права законодавчої ініціативи на розгляд, якщо сесійна зала назбирає 226 голосів, це буде більш ніж законно виключити, так само як і включали постановою, постановою її виключать", - уточнив нардеп.

Нагадаємо, комітет ВР з питань нацбезпеки і оборони рекомендував Раді виключити Н.Савченко зі свого складу. Також Н.Савченко звинуватили у держзраді.

Н.Савченко заявила, що рішення комітету з питань нацбезпеки і оборони незаконне.

Раніше Н.Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донбасу та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати “ДНР/ЛНР”. Згодом нардеп відкоригувала списки.

У СБУ заявили, що публікація Н.Савченко списку заручників є порушенням законодавства.

При цьому Н.Савченко заявила, що закон не порушувала і не визнає звинувачень щодо держзради.