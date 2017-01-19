Рада сегодня рассмотрит вопрос исключения Н.Савченко из комитета по нацбезопасности - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Верховная Рада сегодня рассмотрит постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко из персонального состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Вопрос пока на решении у главы ВР Андрея Парубия. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил народный депутат Иван Виннык.
"Думаю, что сегодня. Этот вопрос сейчас уже находится на решении у спикера Верховной Рады. Он получает повестку дня, ставит на голосование постановление и законопроекты", - сказал И.Виннык, отвечая на вопрос, когда парламент рассмотрит постановление об исключении народного депутата Надежды Савченко из персонального состава комитета по вопросам опасности и обороны.
Нардеп уверен, что в парламенте хватит голосов для принятия этого решения.
И.Виннык также пояснил, что согласно заключению комитета ВР по вопросам регламента отзыв членов комитета может быть осуществлен по личному заявлению нардепа, по представлению регламентного комитета и по инициативе спикера ВР.
"Если сегодня спикер ВР внесет профильное постановление от субъектов права законодательной инициативы на рассмотрение, если сессионный зал соберет 226 голосов, это будет более чем законно исключить, так же как и включали постановлением ее исключат", - уточнил нардеп.
Напомним, комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал Раде исключить Н.Савченко из своего состава. Также Н.Савченко обвинили в госизмене.
Н.Савченко заявила, что решение комитета по вопросам нацбезопасности и обороны незаконное.
Ранее Н.Савченко опубликовала на своей странице в Facebook списки украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донбасса и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, а также списки лиц, которых хотят получить "ДНР/ЛНР". Впоследствии нардеп откорректировала списки.
В СБУ заявили, что публикация Н.Савченко списка заложников является нарушением законодательства.
При этом Н.Савченко заявила, что закон не нарушала и не признает обвинений в госизмене.