Рада скоротила термін подання альтернативних законопроектів щодо подвійного громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховна Рада скоротила термін подання альтернативних законопроектів до президентської законодавчої ініціативи стосовно подвійного громадянства. Відповідну ініціативу спікера парламенту Андрія Парубія підтримав 241 народний депутат, передає кореспондент УНН.
Як пояснив очільник парламенту, наразі попередньо напрацьовано компромісну редакцію законопроекту, яка передбачає “негайне позбавлення українського громадянства чиновників з подвійним громадянством та відтермінування таких дій стосовно громадян”.
У зв’язку з цим спікер не бачить потреби для додаткового часу на подання законопроектів.
Нагадаємо, парламент включив президентський законопроект щодо зміни громадянства до порядку денного.