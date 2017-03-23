Рада сократила срок подачи альтернативных законопроектов о двойном гражданстве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада сократила срок подачи альтернативных законопроектов по президентской законодательной инициативе в отношении двойного гражданства. Соответствующую инициативу спикера парламента Андрея Парубия поддержал 241 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Как пояснил глава парламента, пока предварительно наработано компромиссную редакцию законопроекта, которая предусматривает "немедленное лишение украинского гражданства чиновников с двойным гражданством и отсрочки таких действий в отношении граждан".
В связи с этим спикер не видит необходимости для дополнительного времени на представление законопроектов.
Напомним, парламент включил президентский законопроект об изменении гражданства в повестку дня .