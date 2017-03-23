Рада сократила срок подачи альтернативных законопроектов о двойном гражданстве

Как пояснил глава парламента, пока предварительно наработано компромиссную редакцию законопроекта, которая предусматривает "немедленное лишение украинского гражданства чиновников с двойным гражданством и отсрочки таких действий в отношении граждан".

В связи с этим спикер не видит необходимости для дополнительного времени на представление законопроектов.

Напомним, парламент включил президентский законопроект об изменении гражданства в повестку дня .