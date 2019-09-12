Рада схвалила законопроект про припинення фінансового забезпечення нардепів через прогули
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №1035-2 щодо позбавлення народних депутатів України фінансового забезпечення за прогули. Відповідне рішення підтримали 288 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України передбачає забезпечення належного виконання народним депутатом України визначених законом обов’язків.
Цей законопроект є альтернативним до проекту Закону України № 1035. Він врегульовує однакове коло питань, проте на відміну від його редакції – у даному проекті уточнено виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноваження, які пропонується припиняти за умови відсутності народного депутата України без поважних причин у більш, ніж одній третині пленарних засідань Верховної Ради України або більш, ніж половині засідань комітету Верховної Ради України.
Також 245 парламентарі ухвалили рішення про скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, законопроектом "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)", внесеним на розгляд ВР Президентом України Володимиром Зеленським, запропоновано позбавляти нардепів мандата за прогули.