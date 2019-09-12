Рада одобрила законопроект о прекращении финансового обеспечения нардепов за прогулы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №1035-2 про лишения народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы. Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины предусматривает обеспечение надлежащего выполнения народным депутатом Украины определенных законом обязанностей.
Этот законопроект является альтернативным проекту Закона Украины № 1035. Он регулирует одинаковый круг вопросов, однако в отличие от его редакции - в данном проекте уточнено выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, которые предлагается прекращать при отсутствии народного депутата Украины без уважительных причин в более чем одной трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины или более чем половине заседаний комитета Верховной Рады Украины.
Также 245 парламентарии приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.
Напомним, законопроектом "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)", внесенным на рассмотрение ВР Президентом Украины Владимиром Зеленским, предложено лишать нардепов мандата за прогулы.