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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104018 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117964 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109621 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115980 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122645 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149603 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149571 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Рада одобрила законопроект о прекращении финансового обеспечения нардепов за прогулы

Рада одобрила законопроект о прекращении финансового обеспечения нардепов за прогулы

Киев  •  УНН

 • 16219 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №1035-2 про лишения народных депутатов Украины финансового обеспечения за прогулы. Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" и в Регламент Верховной Рады Украины о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины предусматривает обеспечение надлежащего выполнения народным депутатом Украины определенных законом обязанностей.

Этот законопроект является альтернативным проекту Закона Украины № 1035. Он регулирует одинаковый круг вопросов, однако в отличие от его редакции - в данном проекте уточнено выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий, которые предлагается прекращать при отсутствии народного депутата Украины без уважительных причин в более чем одной трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины или более чем половине заседаний комитета Верховной Рады Украины.

Также 245 парламентарии приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Напомним, законопроектом "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)", внесенным на рассмотрение ВР Президентом Украины Владимиром Зеленским, предложено лишать нардепов мандата за прогулы.

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