Рада схвалила рішення Президента щодо участі іноземних ЗС у навчаннях в Україні у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Верховна Рада схвалила рішення Президента України щодо участі іноземних збройних сил у багатонаціональних навчаннях у 2017 році. Відповідний законопроект підтримали 238 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Ухваленим законопроектом депутати дозволили допустити у 2017 році на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил іноземних держав: Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів) на строк до 365 діб у січні-грудні 2017 року в рамках багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів збройних сил.
Крім того, йдеться про підрозділи Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів, до 5 підводних човнів, до 10 літаків і вертольотів, до 60 одиниць колісної техніки) на строк до 25 діб у липні – вересні 2017 року в рамках українсько-американського навчання "Сі Бриз – 2017".
Крім того, рішення стосується підрозділів збройних сил Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків, до 10 вертольотів) на строк до 25 діб у червні – листопаді 2017 року в рамках українсько-американського навчання "Репід Трайдент – 2017".
Передбачається, що навчання фінансуватимуться як за рахунок України так і держав-учасниць навчань.