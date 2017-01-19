Рада одобрила решение Президента об участии иностранных ВС в учениях в Украине в 2017 году

Принятым законопроектом депутаты разрешили допустить в 2017 году на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества подразделения вооруженных сил иностранных государств: США, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" (до 3000 военнослужащих из вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов) сроком до 365 дней в январе-декабря 2017 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил.

Кроме того, речь идет о подразделениях Соединенных Штатов Америки, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" (до 2500 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники) сроком до 25 суток в июле - сентябре 2017 года в рамках украинско-американских учений "Си Бриз - 2017".

Кроме того, решение касается подразделений вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, других государств-членов НАТО и государств-участников программы "Партнерство ради мира" (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов) сроком до 25 суток в июне - ноябре 2017 года в рамках украинско-американских учений "Репид Трайдент - 2017".

Предполагается, что учения будут финансироваться как за счет Украины, так и государств-участников учений.