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Рада схвалила проведення низки парламентських слухань

Рада схвалила проведення низки парламентських слухань

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила низку проектів постанов щодо проведення парламентських слухань, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі ухвалили рішення 25 березня 2020 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України провести парламентські слухання на тему: “Проблеми виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини”. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів України.

Також нардепи схвалили рішення провести 12 лютого 2020 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: “Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення”. Відповідне рішення підтримали 344 народних депутатів України.

Окрім того, ухвалили рішення про схвалення рекомендації парламентських слухань на тему: “Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення”. Кабміну до 1 червня 2020 року треба поінформувати ВРУ про стан реалізації рекомендацій парламентських слухань. Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів України.

Нардепи також ухвалили рішення про схвалення рекомендації парламентських слухань на тему: “Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років”. Кабміну до 1 липня 2020 року треба проінформувати ВРУ про стан реалізації даних рекомендацій. Відповідне рішення підтримали 334 народних депутатів України.

Нагадаємо, Голова ВРУ Дмитро Разумков запропонував, щоб у п’ятницю, 17 січня, на годині запитань до уряду, міністри прозвітували про свої премії.

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