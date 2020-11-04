Рада розширила права нардепів щодо депутатських звернень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект щодо розширення можливості права нардепа на депутатські звернення. Відповідне рішення підтримали 274 народних депутати України, передає кореспондент УНН.
Зазначається, що прийняття законопроекту №3157 розширить можливості реалізації права нардепа на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі в електронній формі. Крім того, запропоновані законодавчі зміни сприятимуть більш швидкому, якісному та об’єктивному розгляду депутатських звернень.
Законопроектом передбачається можливість надсилання депутатського звернення не лише у паперовому, але й електронному вигляді. Відповідь на депутатське звернення має бути вмотивованою та по своїй суті відповідати на підняті у зверненні питання.
Окрім того, посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, зобов'язана на прохання парламентаря завчасно, але не пізніше, ніж за день, повідомити нардепа про час і місце розгляду його звернення. Законопроектом пропонується цей строк змінити на три дні – це необхідно для того, щоб народні депутати та їх помічники-консультанти мали більше часу для можливості планування і коригування свого графіку.
Як повідомляв УНН раніше, ВРУ ухвалила за основу проект закону №3157 про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо депутатських звернень).