Рада расширила права нардепов касательно депутатских обращений
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект о расширении возможности права нардепа на депутатские обращения. Соответствующее решение поддержало 274 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.
Отмечается, что принятие законопроекта №3157 расширит возможности реализации права нардепа на обращение в органы государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, в том числе в электронной форме. Кроме того, предложенные законодательные изменения будут способствовать более быстрому, качественному и объективному рассмотрению депутатских обращений.
Законопроектом предусматривается возможность передачи депутатского обращения не только в бумажном, но и электронном виде. Ответ на депутатское обращение должен быть мотивированным и по своей сути отвечать на поднятые в обращении вопросы.
Кроме того, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения народного депутата, обязано по просьбе парламентария заблаговременно, но не позднее, чем за день, сообщить нардепу о времени и месте рассмотрения его обращения. Законопроектом предлагается этот срок изменить на три дня - это необходимо для того, чтобы народные депутаты и их помощники-консультанты имели больше времени для возможности планирования и корректировки своего графика.
Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу проект закона №3157 о внесении изменений в Закон Украины "О статусе народного депутата Украины" (относительно депутатских обращений).