Рада розширила можливості отримання держдопомоги дітям померлих годувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада України розширила можливості отримання державної допомоги дітям померлих інвалідів третьої групи. Парламентарі підтримали відповідний законопроект у другому читанні та вцілому, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці ухвалення законопроекту дозволить отримати таку допомогу дітям померлих інвалідів (віком до 18 років, а в разі навчання 23-х років) третьої групи, які не мали достатнього страхового стажу для отримання відповідної пенсії.
Нагадаємо, Верховна Рада України дозволила надати державну підтримку на здобуття вищої освіти дітям, які постійно проживають на лінії зіткнення. Парламентарі 269 голосами підтримали відповідний законопроект.
Крім того, 7 лютого Верховна Рада України схвалила звернення до міжнародної спільноти засудження ескалації збройної агресії РФ проти України. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів.