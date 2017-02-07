Рада расширила возможности получения госпомощи детям умерших кормильцев

Как отмечается в пояснительной записке принятие законопроекта позволит получить такую ​​помощь умерших инвалидов (в возрасте до 18 лет, а в случае обучения 23 лет) третьей группы, которые не имели достаточного страхового стажа для получения соответствующей пенсии.

Напомним, Верховная Рада Украины разрешила предоставить государственную поддержку на получение высшего образования детям, которые постоянно проживают на линии соприкосновения. Парламентарии 269 голосами поддержали соответствующий законопроект.

Кроме того, 7 февраля Верховная Рада Украины приняла обращение к международному сообществу относительно осуждения эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины. За соответствующее решение проголосовали 256 народных депутатов.