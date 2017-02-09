Рада розширила можливості добровільного об'єднання територіальних громад
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Верховна Рада розширила можливості добровільного об’єднання територіальних громад. Парламентарі у другому читанні та в цілому підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законом передбачається можливість приєднання до об’єднання територіальних громад та визначається його порядок.
Встановлюється, що добровільно приєднатися до об’єднаної територіальної громади, визнаної спроможною, має право суміжна сільська, селищна територіальна громада, яка відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області належить до цієї об’єднаної територіальної громади, визначається процедура приєднання.
Передбачається можливість держпідтримка об’єднаних громад.
Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.
Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.
Як повідомляв УНН, в Україні наразі утворено 366 територіальних громад в рамках реформи децентралізації.