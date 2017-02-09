Рада расширила возможности добровольного объединения территориальных общин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховная Рада расширила возможности добровольного объединения территориальных общин. Парламентарии во втором чтении и в целом поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законом предусматривается возможность присоединения к объединению территориальных общин и определяется его порядок.
Устанавливается, что добровольно присоединиться к объединенной территориальной общине, признанной состоятельной, вправе смежная сельская, поселковая территориальная община, которая в соответствии с перспективным планом формирования территорий общин Автономной Республики Крым, области относится к этой объединенной территориальной общине, определяется процедура присоединения.
Предусматривается возможность господдержки объединенных общин.
Общий объем финансовой поддержки распределяется между бюджетами объединенных территориальных общин пропорционально площади объединенной территориальной общины и количества сельского населения в такой территориальной общине с равным весом обеих этих факторов.
Общий объем субвенций на формирование соответствующей инфраструктуры объединенных территориальных общин определяется законом о Государственном бюджете Украины.
Как сообщал УНН, в Украине создано 366 территориальных общин в рамках реформы децентрализации.