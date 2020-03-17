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Рада розпочала позачергове засідання

Рада розпочала позачергове засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Верховна Рада України розпочала позачергове засідання, на якому планує розглянути законопроект щодо запобігання коронавірусу в Україні, передає кореспондент УНН.

Так, парламентарі зібралися на позачергове засідання для розгляду низки запитань, зокрема, планується розглянути законопроект щодо запобігання епідемії коронавірусу в Україні.

Також, згідно з порядком денним, плануються розглянути у другому читанні законопроекти №2538 щодо підвищення доступності лікарських засобів та №2539 щодо звільнення від сплати ПДВ на ввезення закуплених державою ліків.

Окрім того, нардепи планують розглянути проект постанови щодо організації роботи ВРУ на період карантину.

Додамо, на засіданні ВРУ присутній Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

Нагадаємо, після засідання фракції “Слуга народу” член фракції Олександр Качура заявив, що у Верховній Раді України відбудеться кілька позачергових засідань на яких розглядатимуть питання пов’язані з епідемією коронавірусу в Україні.

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