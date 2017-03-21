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Рада розблокувала прийом абітурієнтів до ПТУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Верховна Рада розблокувати прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (училищ, коледжів і технікумів). За відповідний законопроект проголосували 286 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці, через зміни до законодавства на сьогоднішній день прийом до ПТУ фактично заблоковано.

У зв’язку з цим ухваленим законом пропонується проводити останній прийом на здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у 2019 році.

Нагадаємо, для участі в ЗНО-2017 зареєструвалися більше 223 тис. осіб.

 

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