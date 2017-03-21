Рада розблокувала прийом абітурієнтів до ПТУ

Як зазначається у пояснювальній записці, через зміни до законодавства на сьогоднішній день прийом до ПТУ фактично заблоковано.

У зв’язку з цим ухваленим законом пропонується проводити останній прийом на здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста у 2019 році.

Нагадаємо, для участі в ЗНО-2017 зареєструвалися більше 223 тис. осіб.