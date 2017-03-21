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Рада разблокировала прием абитуриентов в ПТУ

Рада разблокировала прием абитуриентов в ПТУ

Киев • УНН

 • 11409 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада разблокировать прием абитуриентов в высшие учебные заведения I-II уровней аккредитации (училищ, колледжей и техникумов). За соответствующий законопроект проголосовали 286 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке, из-за изменения в законодательство на сегодняшний день прием в ПТУ фактически заблокирован.

В связи с этим принятым законом предлагается проводить последний прием на получение образования по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста в 2019 году.

Напомним, для участия в ВНО-2017 зарегистрировались более 223 тыс. человек.

 

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