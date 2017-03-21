Рада разблокировала прием абитуриентов в ПТУ

Как отмечается в пояснительной записке, из-за изменения в законодательство на сегодняшний день прием в ПТУ фактически заблокирован.

В связи с этим принятым законом предлагается проводить последний прием на получение образования по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста в 2019 году.

Напомним, для участия в ВНО-2017 зарегистрировались более 223 тыс. человек.