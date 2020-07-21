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Рада розблокувала підписання законопроекту про детінізацію операцій з металобрухтом

Рада розблокувала підписання законопроекту про детінізацію операцій з металобрухтом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії не підтримала проект постанови про скасування рішення ВР про ухвалення в цілому законопроекту №2426 про детінізацію операцій з металобрухтом. За проект постанови проголосувало 23 нардепи, чого не вистачило для ухвалення її в цілому, передає кореспондент УНН.

“Скасувати рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття в цілому як закону проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом”, - йдеться у тексті постанови.

Додамо, відтак нардепи розблокували підписання законопроекту головою ВРУ та Президентом України.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом.

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