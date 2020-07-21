Рада розблокувала підписання законопроекту про детінізацію операцій з металобрухтом

“Скасувати рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття в цілому як закону проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом”, - йдеться у тексті постанови.

Додамо, відтак нардепи розблокували підписання законопроекту головою ВРУ та Президентом України.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом.