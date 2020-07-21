Рада розблокувала підписання законопроекту про детінізацію операцій з металобрухтом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Верховна Рада України на позачерговій сесії не підтримала проект постанови про скасування рішення ВР про ухвалення в цілому законопроекту №2426 про детінізацію операцій з металобрухтом. За проект постанови проголосувало 23 нардепи, чого не вистачило для ухвалення її в цілому, передає кореспондент УНН.
“Скасувати рішення Верховної Ради України від 14 липня 2020 року про прийняття в цілому як закону проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом”, - йдеться у тексті постанови.
Додамо, відтак нардепи розблокували підписання законопроекту головою ВРУ та Президентом України.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом.