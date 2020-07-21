Совет разблокировала подписание законопроекта о детенизации операций с металлоломом

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89063 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106925 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111797 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141702 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113474 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136066 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103029 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102688 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104946 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102225 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Совет разблокировала подписание законопроекта о детенизации операций с металлоломом

Совет разблокировала подписание законопроекта о детенизации операций с металлоломом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии не поддержала проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом законопроекта №2426 о детенизации операций с металлоломом. За проект постановления проголосовало 23 нардепы, чего не хватило для принятия его в целом, передает корреспондент УНН.

"Отменить решение Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом", - говорится в тексте постановления.

Добавим, поэтому нардепы разблокировали подписания законопроекта главой ВРУ и Президентом Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

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