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Рада ратифікувала зміни до протоколу Конвенції про передачу засуджених осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроект №0050 про ратифікацію Протоколу, що вносить зміни до Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засуджених осіб. Відповідне рішення підтримали 274 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада ратифікувала зміни до протоколу Конвенції про передачу засуджених осіб

Так, законопроект передбачає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Протоколом, що вносить зміни до Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засуджених осіб.

Вносяться зміни, якими сфера дії Додаткового протоколу поширюється на ситуації, коли особа, щодо якої винесено остаточний вирок, не здійснила втечу, а вільно виїхала до держави свого громадянства. Також зміни деталізують окремі процедурні питання, пов’язані з передачею засудженої особи без її згоди у випадках, передбачених Додатковим протоколом.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила чотири президентські законопроекти про ратифікацію договорів з Йорданським Хашимітським Королівством, зокрема, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та передачу засуджених осіб.

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