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Рада ратифікувала угоду з ЄС про надання Україні макрофіну на 1,2 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроект про ратифікацію Меморандуму щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро. Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада ратифікувала угоду з ЄС про надання Україні макрофіну на 1,2 млрд євро

“Законопроект розроблено з метою набрання чинності для України підписаних 23 липня 2020 року у Брюсселі міжнародних договорів України щодо отримання макрофінансової (кредитної) допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро”, - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що реалізація Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні залучити від ЄС на умовах строковості та платності додаткові фінансові ресурси у сумі до 1,2 млрд євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету, що у майбутньому потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України для обслуговування та погашення залученого кредиту.

Окрім того, відсоткова ставка запозичення за новою програмою на строк до 15 років прогнозується як прийнятна (до 2% річних), однак конкретний її розмір стане відомим тільки під час виходу Європейської Комісії, що має найвищий кредитний рейтинг, на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, що перераховуватимуться Україні за тією ж відсотковою ставкою.

Нагадаємо, комітет ВР з питань інтеграції України з ЄС рекомендував парламенту ратифікувати угоду з Європейським Союзом про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.

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