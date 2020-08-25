Рада ратифікувала угоду з ЄС про надання Україні макрофіну на 1,2 млрд євро

“Законопроект розроблено з метою набрання чинності для України підписаних 23 липня 2020 року у Брюсселі міжнародних договорів України щодо отримання макрофінансової (кредитної) допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро”, - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що реалізація Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні залучити від ЄС на умовах строковості та платності додаткові фінансові ресурси у сумі до 1,2 млрд євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету, що у майбутньому потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України для обслуговування та погашення залученого кредиту.

Окрім того, відсоткова ставка запозичення за новою програмою на строк до 15 років прогнозується як прийнятна (до 2% річних), однак конкретний її розмір стане відомим тільки під час виходу Європейської Комісії, що має найвищий кредитний рейтинг, на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, що перераховуватимуться Україні за тією ж відсотковою ставкою.

Нагадаємо, комітет ВР з питань інтеграції України з ЄС рекомендував парламенту ратифікувати угоду з Європейським Союзом про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.