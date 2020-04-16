Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄІБ щодо гранту на сферу вищої освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону щодо ратифікації угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо реалізації проекту “Вища освіта України". Відповідне рішення підтримали 339 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі підтримали проект закону № 0034 про ратифікацію угоди про грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком.
У пояснювальній записці зазначається, що угода про грант Фонду E5P з ЄІБ для реалізації проекту “Вища освіта України” укладена для забезпечення співфінансування за рахунок коштів Фонду E5P цього проекту, що фінансується за рахунок коштів ЄІБ та Північної екологічної фінансової корпорації.
Додамо, що підписання цієї угоди було здійснено 17 грудня 2018 року. Зазначається, що проект, який співфінансується грантом, включатиме інвестиції у енергоефективність, що мають на меті покращення енергозбереження будівель.
Зокрема, компонент з енергоефективності може включати наступні заходи: інвестиції у енергоефективність, що пов’язані з огороджувальними конструкціями, системами вентиляції та кондиціонування повітря, електричного устаткування, систем теплопостачання.
Проект міститиме інвестиції компоненти з енергоефективності в наступних семи закладах вищої освіти України
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- Харківський політехнічний інститут;
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- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ;
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- Національний університет “Львівська політехніка”;
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- Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
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- Чернігівський національний технологічний університет;
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- Сумський державний університет;
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- Вінницький національний технічний університет.
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Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер, 16 квітня, планує розглянути низку законопроектів, зокрема — про зміни до Регламенту ВРУ.