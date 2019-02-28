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Рада провалила закон про інститут медіаторів

Рада провалила закон про інститут медіаторів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Верховна Рада України відхилила законопроект про медіацію, який мав ввести інститут кваліфікованих переговірників для досудового вирішення спорів. За відповідне рішення проголосували 220 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

"Ви успішно завалили законопроект, колеги", - резюмував спікер Ради Андрій Парубій, після того, як кілька разів ставив проект закону на голосування. Не вистачило голосів нардепів навіть для відправлення законопроекту на доопрацювання.

Проект закону 3665 про медіацію визначає правові основи надання послуг медіації, або посередництво кваліфікованих переговірників, на професійних засадах та має на меті запровадження інституту медіації в Україні, поширення практики мирного вирішення спорів позасудовими методами та забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою.

На думку авторів законопроекту, цей документ вкрай важливий для досудового врегулювання спорів, оскільки суди в Україні вкрай перевантажені, тож розгляд спорів часто дуже затягується. Крім того, багато людей просто не мають змогу звертатися до судових інстанцій через високу вартість судових спорів. Також автори наголосили на тому, що медіатори широко застосовуються в європейській, а особливо в американській практиці.

Медіація може застосовуватися у будь-яких конфліктах або спорах, у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також в кримінальних провадженнях та справах щодо адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, Верховна Рада має намір запровадити в Україні інститут медіації. За відповідний законопроект у першому читанні ще 3 листопада 2016 року проголосували 238 народних депутатів.

Українські Національні Новини

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