Рада провалила закон об институте медиаторов

"Вы успешно завалили законопроект, коллеги", - резюмировал спикер Рады Андрей Парубий, после того, как несколько раз ставил проект закона на голосование. Не хватило голосов нардепов даже для отправления законопроекта на доработку.



Проект закона 3665 о медиации определяет правовые основы предоставления услуг медиации, или посредничество квалифицированных переговорщиков на профессиональной основе и имеет целью введение института медиации в Украине, распространение практики мирного разрешения споров внесудебными методами и обеспечения сбалансированных взаимоотношений между институтом медиации и судебной системой.



По мнению авторов законопроекта, этот документ крайне важен для досудебного урегулирования споров, поскольку суды в Украине крайне перегружены, поэтому рассмотрение споров часто очень затягивается. Кроме того, многие люди просто не могут обращаться в судебные инстанции за высокой стоимости судебных споров. Также авторы отметили, что медиаторы широко применяются в европейской, а особенно в американской практике.



Медиация может применяться в любых конфликтах или спорах, в том числе гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных, а также в уголовных процессах и делах об административных правонарушениях.



Напомним, Верховная Рада намерена ввести в Украине институт медиации. За соответствующий законопроект в первом чтении еще 3 ноября 2016 проголосовали 238 народных депутатов.