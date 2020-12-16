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Рада провалила голосування за законопроект про "кандидатський резерв" на держслужбі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Верховна Рада України провалила голосування за доопрацьований законопроект №3491 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву із пропозиціями Президента. За документ проголосувало лише 224 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Рада провалила голосування за законопроект про "кандидатський резерв" на держслужбі

"Закон відхилений", - заявив голова ВР Дмитро Разумков.

Проект закону, зокрема, передбачав відновлення конкурсів на держслужбу, а також запровадження бази кандидатського резерву на Єдиному порталі вакансій державної служби, здійснення адміністрування якого належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Нагадаємо, у липні Рада ухвалила у цілому законопроект № 3491 про внесення змін до закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву.

У вересні нардепи відправили на доопрацювання до комітету законопроект із пропозиціями Президента.

Президент України у своїх пропозиціях наголосив на необхідності компетентного посилення складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, зокрема шляхом включення до неї представників ключових державних інституцій, які спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує на зайняття посади державної служби категорії "А". Також пропонується забезпечення для державних службовців цієї категорії ґарантованої законом незалежності від змін політичного керівництва держави та державних органів.

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