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Рада проголосувала за постанову про збереження археологічних розкопок на Поштовій площі

Рада проголосувала за постанову про збереження археологічних розкопок на Поштовій площі

Київ • УНН

 • 9726 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Верхона Рада прийняла постанову "Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м.Києві", передає УНН с посиланням на сайт Верховної Ради.

За відповідну постанову проголосувало 294 депутатів.

"Постановою передбачається забезпечити належні організаційно-правові умови для занесення об’єкту культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'ятки національного значення та подальших кроків щодо музеєфікації артефактів для створення національного музейного закладу культури", - йдеться у постанові.

Також, дана постанова передбачає доручення Кабміну вжити необхідних заходів для збереження археологічних об’єктів на Поштовій площі та створити передумови для занесення об'єкту культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією пам'ятки національного значення. Та рекомендує Київській міській державній адміністрації вжити заходів для інформування громадськості стосовно об’єктивного поточного стану щодо музеєфікації об’єкту.

Як повідомляв УНН, у Києві на Поштовій продовжують археологічні розкопки. У подальшому артефакти планують законсервувати, а саму Поштову перетворити на "публічний простір".

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