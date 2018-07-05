Рада проголосовала за постановление о сохранении археологических раскопок на Почтовой площади
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Верхона Рада приняла постановление "О сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве", передает УНН с ссылкой на сайт Верховной Рады.
За соответствующее постановление проголосовали 294 депутатов.
"Постановлением предусматривается обеспечить надлежащие организационно-правовые условия для занесения объекта культурного наследия на Почтовой площади в г. Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории памятники национального значения и дальнейших шагов по музеефикации артефактов для создания национального музейного учреждения культуры", - говорится в постановлении.
Также, данное постановление предусматривает поручение Кабмину принять необходимые меры для сохранения археологических объектов на Почтовой площади и создать предпосылки для занесения объекта культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины в категории памятники национального значения. И рекомендует Киевской городской государственной администрации принять меры для информирования общественности относительно объективного текущего состояния по музеефикации объекта.
Как сообщал УНН, в Киеве на Почтовой продолжают археологические раскопки. В дальнейшем артефакты планируют законсервировать, а саму Почтовую превратить в "публичное пространство".