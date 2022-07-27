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Рада продовжила роботу ТСК щодо розслідування смерті нардепа Полякова

Рада продовжила роботу ТСК щодо розслідування смерті нардепа Полякова

Київ • УНН

 • 134089 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Верховна Рада продовжила роботу ТСК щодо розслідування обставин смерті народного депутата України Антона Полякова. Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує УНН.

Цитата

«Рада продовжила роботу ТСК щодо розслідування вбивства нардепа Полякова», - повідомив Гончаренко.

Доповнення

16 грудня 2021 року ТСК щодо розслідування вбивства Полякова заслухала свідків та отримала пояснення судово-медичних експертів.

Контекст

Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”. За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти.

Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Водночас правоохоронці повідомили, що у крові нардепа був виявлений метадон та димедрол.

Слід додати, що Полякова та Скороход пов’язували стосунки — з відкритих джерел відомо, що вони мешкали разом. Також, Скороход повідомила, що її допитали у справі про смерть Полякова.

Верховна Рада 18 листопада 2021 року підтримала створення тимчасової слідчої комісії з розслідування смерті нардепа Антона Полякова.

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