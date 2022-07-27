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Рада продолжила работу ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова

Рада продолжила работу ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова

Киев • УНН

 • 134084 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховная Рада продолжила работу ВСК по расследованию обстоятельств смерти народного депутата Украины Антона Полякова. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует УНН.

Цитата

«Рада продолжила работу ВСК по расследованию убийства нардепа Полякова», - сообщил Гончаренко.

Дополнение

16 декабря 2021 года ВСК по расследованию убийства Полякова заслушала свидетелей и получила объяснение судебно-медицинских экспертов.

Контекст

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с примечанием “естественная смерть”. По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства.

Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В то же время правоохранители сообщили, что в крови нардепа был обнаружен метадон и димедрол.

Следует добавить, что Полякова и Скороход связали отношения — из открытых источников известно, что они жили вместе. Также Скороход сообщила, что ее допросили по делу о смерти Полякова.

Верховная Рада 18 ноября 2021 года поддержала создание временной следственной комиссии по расследованию смерти нардепа Антона Полякова.

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