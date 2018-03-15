Рада продовжила ранкове засідання до призначення голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада продовжила ранкове засідання до завершення розгляду питання про призначення Якова Смолія головою Національного банку України. За відповідний проект постанови проголосували 230 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Після цього парламентарі перейшли до розгляду відповідного проекту постанови.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Національного банку України.