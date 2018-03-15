Рада продлила утреннее заседание до назначения главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада продлила утреннее заседание до завершения рассмотрения вопроса о назначении Якова Смолия председателем Национального банка Украины. За соответствующий проект постановления проголосовали 230 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
После этого парламентарии перешли к рассмотрению соответствующего проекта постановления.
Напомним, Верховная Рада поддержала постановление об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины.