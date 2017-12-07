Рада продовжила мораторій на продаж землі до 1 січня 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року. Парламентарі підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств.
Зазначається, що до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019 року, не допускається: купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб.
Як повідомляв УНН, Голова ВР Андрій Парубій зазначив, що профільний комітет не визначився стосовно законопроекту про продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення і переконаний, що “парламент до кінця року проголосує за продовження мораторію”.