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Рада продлила мораторий на продажу земли до 1 января 2019 года

Рада продлила мораторий на продажу земли до 1 января 2019 года

Киев  •  УНН

 • 19444 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада продлила мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года. Парламентарии поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Законопроект предусматривает, что до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2019 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Отмечается, что до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2019 года, не допускается: купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд.

Как сообщал УНН, Председатель ВР Андрей Парубий отметил, что профильный комитет не определился относительно законопроекта о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и убежден, что "парламент до конца года проголосует за продление моратория".

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