Парубій: Рада до кінця року продовжить мораторій на продажу землі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій вважає, що парламент до кінця року розгляне законопроект про продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
Перед цим лідер фракції “Батьківщина” Юлія Тимошенко закликала членів Погоджувальної ради визначитися стосовно мораторію на продаж землі.
“Я закликаю поставити на голосування питання про продовження мораторію на продаж землі сільськогоподарського призначення”, — зазначила Ю.Тимошенко.
У свою чергу спікер парламенту Андрій Парубій зазначив, що профільний комітет не визначився стосовно законопроекту про продовження мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення і переконаний, що “парламент до кінця року проголосує за продовження мораторію”.
Як повідомляв УНН, А.Парубій не виключив, що ВР наступного тижня розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу.