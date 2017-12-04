Парубий: Рада до конца года продлит мораторий на продажу земли
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий считает, что парламент до конца года рассмотрит законопроект о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
Перед этим лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала членов Согласительного совета определиться относительно моратория на продажу земли.
"Я призываю поставить на голосование вопрос о продлении моратория на продажу земли сильськогоподарського назначения", - отметила Ю.Тимошенко.
В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий отметил, что профильный комитет не определился относительно законопроекта о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения и убежден, что "парламент до конца года проголосует за продление моратория".
Как сообщал УНН, А.Парубий не исключил, что ВР на следующей неделе рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса.