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Парубій не виключив, що ВР наступного тижня розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу

Парубій не виключив, що ВР наступного тижня розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу

Київ • УНН

 • 10297 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Спікер парламенту Андрій Парубій не виключає, що парламент розгляне законопроект про реінтеграцію Донбасу наступного пленарного тижня. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради, реагуючи на запитання лідера фракції “Самопоміч” Олега Березюка щодо перспективи розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу, передає кореспондент УНН.

“Наступний тиждень ми можемо розпочати з розгляду законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Враховуючи, що цей законопроект має 700 поправок, це займе певний час”, — підкреслив він.

Перед цим О.Березюк закликав не затягувати розгляд законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Як повідомляв УНН, 17 листопада комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

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