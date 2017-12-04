Парубий не исключил, что ВР на следующей неделе рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий не исключает, что парламент рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса на следующей пленарной неделе. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, реагируя на вопрос лидера фракции "Самопомич" Олега Березюка о перспективах рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса, передает корреспондент УНН.
"Следующую неделю мы можем начать с рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса. Учитывая, что этот законопроект имеет 700 поправок, это займет определенное время", - подчеркнул он.
Перед этим О.Березюк призвал не затягивать рассмотрение законопроект о реинтеграции Донбасса.
Как сообщал УНН, 17 ноября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.