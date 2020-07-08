Рада призначила голосування за зниження "зеленого" тарифу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Верховна Рада 14 липня планує провести позачергове пленарне засідання, де серед іншого розглянути законопроект про зниження "зеленого" тарифу, повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Слуги народу" Олександра Качури.
Цей законопроект був ініційований Міненерго, визначений як невідкладний Президентом і одноголосно підтриманий профільним комітетом ВР. Минулого тижня законопроект ухвалили за основу.
У разі ухвалення в цілому, законопроект дозволить:
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- знизити вартість "зеленої" електроенергії на 6,4 млрд грн щорічно, і більш ніж на 2 млрд євро за весь термін підтримки;
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- узгодити темпи зростання ВДЕ зі здатністю енергосистеми інтегрувати такі об'єкти;
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- підвищити ефективність режимів ОЕС України в результаті запровадження фінансової відповідальності виробників з ВДЕ за створені ними небаланси;
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- удосконалити аукціонну модель підтримки, що дозволить прискорити впровадження "зелених аукціонів" та підвищити їх ефективність.
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Повідомляється, що цей законопроект закріплює меморандум, досягнутий між урядом і виробниками "зеленої" електроенергії.
Відзначимо, що противниками законопроекту виступають деякі виробники, які не згодні зі зниженням "зеленого" тарифу.