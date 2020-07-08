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Рада назначила голосование за снижение “зеленого” тарифа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Верховная Рада 14 июля планирует провести внеочередное пленарное заседание, где среди прочего рассмотреть законопроект о снижении “зеленого” тарифа, сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал нардепа от “Слуги народа” Александра Качуры.

Этот законопроект был инициирован Минэнерго, определен как неотлагательный Президентом и единогласно поддержан профильным комитетом ВР. На прошлой неделе законопроект приняли за основу.

В случае принятия в целом, законопроект позволит:

  • снизить стоимость “зеленой” электроэнергии на 6,4 млрд грн ежегодно, и более чем 2 млрд евро за весь срок поддержки;
  • согласовать темпы роста ВИЭ со способностью энергосистемы интегрировать такие объекты;
  • повысить эффективность режимов ОЭС Украины в результате введения финансовой ответственности производителей из ВИЭ за созданные ими небалансы;
  • усовершенствовать аукционную модель поддержки, что позволит ускорить внедрение “зеленых аукционов” и повысить их эффективность.

Сообщается, что данный законопроект закрепляет меморандум, достигнутый между правительством и производителями "зеленой" электроэнергии.

Отметим, что противниками законопроекта выступают некоторые производители, не согласные со снижением “зеленого” тарифа.

Украинские Национальные Новости

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