Рада повернулась до розгляду правок до проекта Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Народні депутати України повернулись до розгляду правок до проекта Виборчого кодексу, розпочавши з 231-ї правки. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, відкриваючи вечірнє пленарне засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Зараз ми швидко будемо рухатись. Отже, 231-а правка", - зазначив Парубій.
При цьому в сесійній залі зареєструвалось 320 народних депутатів, хоча під час, власне, голосування по правках, участь в ньому, як і під час ранкового засідання, брали менше 30 парламентарів.
Нагадаємо, народні депутати продовжили розгляд правок до проекту Виборчого кодексу, почавши зі 135-ї правки.