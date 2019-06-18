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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Совет вернулась к рассмотрению поправок в проекта Избирательного кодекса

Киев • УНН

 • 7865 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Народные депутаты Украины вернулись к рассмотрению поправок в проект Избирательного кодекса, начав с 231-й поправки. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, открывая вечернее пленарное заседание Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Совет вернулась к рассмотрению поправок в проекта Избирательного кодекса

"Сейчас мы быстро будем двигаться. Итак, двести тридцать первая правка", - отметил Парубий.

При этом в сессионном зале зарегистрировалось 320 народных депутатов, хотя во время, собственно, голосование по правках, участие в нем, как и во время утреннего заседания, принимали менее 30 парламентариев.

Напомним, народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, начав со 135-й поправки.

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