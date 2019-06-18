Совет вернулась к рассмотрению поправок в проекта Избирательного кодекса

"Сейчас мы быстро будем двигаться. Итак, двести тридцать первая правка", - отметил Парубий.



При этом в сессионном зале зарегистрировалось 320 народных депутатов, хотя во время, собственно, голосование по правках, участие в нем, как и во время утреннего заседания, принимали менее 30 парламентариев.



Напомним, народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, начав со 135-й поправки.