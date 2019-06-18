Совет вернулась к рассмотрению поправок в проекта Избирательного кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Народные депутаты Украины вернулись к рассмотрению поправок в проект Избирательного кодекса, начав с 231-й поправки. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, открывая вечернее пленарное заседание Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Сейчас мы быстро будем двигаться. Итак, двести тридцать первая правка", - отметил Парубий.
При этом в сессионном зале зарегистрировалось 320 народных депутатов, хотя во время, собственно, голосование по правках, участие в нем, как и во время утреннего заседания, принимали менее 30 парламентариев.
Напомним, народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, начав со 135-й поправки.