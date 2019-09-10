Рада почала розглядати законопроекту Зеленського про імпічмент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради розпочали розгляд президентського законопроекту №1012 про імпічмент. Це оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков під час ранкового засідання, передає кореспондент УНН.
За ініціативи Разумкова, більшість підтримала рішення про розгляд законопроекту за скороченою процедурою.
Метою і завданнями цього законопроекту є створення правових засад для гарантування реалізації народними депутатами України як представниками українського народу парламентського контролю за дотриманням Главою держави Конституції та законів України, відновлення системи стримувань та противаг шляхом забезпечення можливості практичної реалізації процедури імпічменту Президента України.
Нагадаємо, згідно з порядком денним, сьогодні народні депутати серед перших розглянуть проект закону про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент) №1012. Доповідачем щодо законопроекту визначений представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.
Також нагадаємо, у "Слузі народу" визначилися щодо законопроекту Зеленського про імпічмент.