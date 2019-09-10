Рада начала рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады начали рассмотрение президентского законопроекта №1012 об импичменте. Это объявил спикер парламента Дмитрий Разумков во время утреннего заседания, передает корреспондент УНН.
По инициативе Разумкова, большинство поддержало решение о рассмотрении законопроекта по сокращенной процедуре.
Целью и задачами этого законопроекта является создание правовых основ для обеспечения реализации народными депутатами Украины как представителями украинского народа парламентского контроля за соблюдением Главой государства Конституции и законов Украины, восстановления системы сдержек и противовесов путем обеспечения возможности практической реализации процедуры импичмента Президента Украины.
Напомним, согласно повестке дня, сегодня народные депутаты в числе первых рассмотрят проект закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) №1012. Докладчиком по законопроекту определен представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Также напомним, в "Слуге народа" определились по законопроекту Зеленского об импичменте.