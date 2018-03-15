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Рада почала розгляд подання ГПУ на зняття недоторканності нардепа Бакуліна

Рада почала розгляд подання ГПУ на зняття недоторканності нардепа Бакуліна

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Верховна Рада почала розглядати клопотання Генерального прокурора України Юрія Луценко про зняття недоторканності з нардепа від фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, передає кореспондент УНН.

Наразі перед депутатами виступає Генпрокурор Луценко.

Після виступу він відповість на питання.

Окрім зняття недоторканності ГПУ буде наполягати розглянути дозвіл на затримання та арешт народного депутата Бакуліна.

Як відомо, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Бакуліна.

Зі свого боку голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що отримав подання Генерального прокурора Юрія Луценка щодо надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна і невідкладно передав документи на розгляд парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи ВР.

Додамо, що під час засідання регламентного комітету, Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про схему відмивання коштів при закупівлі “вишок Бойка” за участю екс-голови НАК “Нафтогаз” України, народним депутатом від “Опозиційного блоку” Євгена Бакуліна.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що Є.Бакулін з березня 2010 року ймовірно брав участь у злочинній організації, створеній Януковичем, що призвело до заволодіння особливо великими коштами при закупівлі нафтогазових вишок для ДАК “Чорноморнафтогаз”, — сказав Ю.Луценко.

За його словами, один із свідків дав покази, що ця схема реалізовувалася Віктором Януковичем, Сергієм Арбузовим, Є.Бакуліним, працівниками “Чорноморнафтогазу” та іншими особами, зокрема з Латвійської республіки.

Як зазначив Ю.Луценко, слідством встановлено, що планувалося завищувати вартість бурових установок на 150 млн дол. При цьому 130 млн дол. мали йти Януковичу та його оточенню, решта — керівництву “Чорноморнафтогаз”.

Вже пізніше стало відомо, що народний депутат України від “Опозиційного блоку” Євген Бакулін вже півтора роки перебуває за межам України у зв’язку зі станом здоров’я.

Сам, Ю.Луценко не виключив, що прокуратура звертатиметься до суду в майбутньому з проханням надати дозвіл на заочне слідство щодо народного депутата Є.Бакуліна.

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