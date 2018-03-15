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Рада начала рассмотрение представления ГПУ на снятие неприкосновенности c нардепа Бакулина

Рада начала рассмотрение представления ГПУ на снятие неприкосновенности c нардепа Бакулина

Киев  •  УНН

 • 6777 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Верховная Рада начала рассматривать ходатайство Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, передает корреспондент УНН.

Сейчас перед депутатами выступает Генпрокурор Луценко.

После выступления он ответит на вопросы.

Кроме снятия неприкосновенности ГПУ будет настаивать рассмотреть разрешение на задержание и арест народного депутата Бакулина.

Как известно, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.

Со своей стороны председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что получил представление Генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламентом на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина и безотлагательно передал документы на рассмотрение парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы ВР .

Добавим, что во время заседания регламентного комитета, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о схеме отмывания средств при закупке "вышек Бойко" с участием экс-главы НАК "Нафтогаз" Украины, народным депутатом от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.

"Досудебным расследованием установлено, что Е.Бакулин с марта 2010 года вероятно участвовал в преступной организации, созданной Януковичем, что привело к завладению особенно большими средствами при закупке нефтегазовых вышек для ГАК "Черноморнефтегаз", - сказал Ю.Луценко.

По его словам, один из свидетелей дал показания, что эта схема реализовывалась Виктором Януковичем, Сергеем Арбузовым, Е.Бакулиным, работниками "Черноморнефтегаза" и другими лицами, в том числе из Латвийской республики.

Как отметил Ю.Луценко, следствием установлено, что планировалось завышать стоимость буровых установок на 150 млн долл. При этом 130 млн долл. должны были идти Януковичу и его окружению, остальные - руководству "Черноморнефтегаз".

Уже позже стало известно, что народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Евгений Бакулин уже полтора года находится за пределами Украины в связи с состоянием здоровья.

Сам Ю.Луценко не исключил, что прокуратура будет обращаться в суд в будущем с просьбой разрешить заочное следствие в отношении народного депутата Е.Бакулина.

Украинские Национальные Новости

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