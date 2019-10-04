Рада почала голосувати за членів ЦВК: кандидат від "ЄС" не з'явився на засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Представник від фракції "Європейська солідарність" Юрій Буглак не з'явився ані на вчорашнє засідання профільного комітету, ані на сьогоднішнє засідання парламенту. Про це повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час засідання, передає кореспондент УНН.
За її словами, інформація про сьогоднішнє голосування з'явилась лише вчора, а оскільки Юрій Буглак перебуває у відрядженні за кордоном, він не встиг вчасно повернутися до країни, щоб відвідати засідання комітету і засідання парламенту.
Утім, в підтримку його кандидатури віддали свої голоси 345 народних депутатів.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне ранкове засідання парламенту, народні депутати розглядають постанову "Про призначення на посади членів Центральної виборчої комісії України".