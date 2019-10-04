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Рада начала голосовать за членов ЦИК: кандидат от "ЕС" не явился на заседание

Киев • УНН

 • 10145 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Представитель от фракции "Европейская солидарность" Юрий Буглак не явился ни на вчерашнее заседание профильного комитета, ни на сегодняшнее заседание парламента. Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко во время заседания, передает корреспондент УНН.

Рада начала голосовать за членов ЦИК: кандидат от "ЕС" не явился на заседание

По ее словам, информация о сегодняшнем голосовании появилась только вчера, а поскольку Юрий Буглак находится в командировке за границей, он не успел вовремя вернуться в страну, чтобы посетить заседание комитета и заседание парламента.

Впрочем, в поддержку его кандидатуры отдали свои голоса 345 народных депутатов.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл пленарное утреннее заседание парламента, народные депутаты рассматривают постановление "О назначении на должности членов Центральной избирательной комиссии Украины".

Украинские Национальные Новости

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